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ABD'de sel felaketi! 8 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kentucky eyaletindeki sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de sel felaketi! 8 kişi hayatını kaybetti
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ABD'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarına, Kentucky'deki şiddetli yağış nedeniyle nehirlerin taşması ve yolların suyla kaplanmasıyla oluşan sel eklendi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, eyalette meydana gelen sel nedeniyle halen yüzlerce kişinin kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Vali Beshear, selde, ilk belirlemelere göre aralarında bir kadın ile 7 yaşındaki çocuğun da olduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölümlerin çoğunun arabaların suda mahsur kalmasından kaynaklandığını söyleyen Beshear, eyalet genelinde kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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