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Netanyahu: Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump yönetimiyle İsrail için tarihi bir fırsat yakaladıklarını belirtti.

Haber Merkezi
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Netanyahu: Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladık
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Kabine toplantısında konuşan  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretini hatırlatarak, yeni ABD yönetimiyle ilişkilerinin eski yönetime nazaran çok daha iyi olduğunu söyledi.

Netanyahu, ABD-İsrail işbirliğinin önemine ve yakaladıkları "tarihi fırsata" işaret ederek, "İsrail'in kuruluşundan bu yana içinde bulunmadığı bir durum. Böyle bir fırsat yoktu, böyle bir ortaklık yoktu ve hem tehditleri ortadan kaldıracak hem de gerçekten hayal etmediğimiz fırsatları getirecek bir potansiyel yoktu." ifadelerini kullandı.

"ABD ile işbirliği içinde çalışıyoruz"

"Esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın ortadan kaldırılması ve Gazze'nin İsrail'e bir daha tehdit olmaması için" ABD ile tam koordinasyona sahip olduklarını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in ve halkının geleceği, tüm büyük vaatleri gerçekleştirebilmek için ABD ile işbirliği içinde çalışıyoruz." dedi.

Netanyahu, ABD ile ortak bir stratejiye sahip olduklarını, ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki fikirlerinin kendisi için sürpriz olmadığını ve bunu daha önce de kendisiyle konuştuklarını öne sürdü.

İsrail Başbakanı, konuya ilişkin tüm detayları anlatamayacağını ifade etti.

Trump'ın sözlerine gönderme yapan Netanyahu, esirlerin tamamının serbest bırakılmaması durumunda "cehennemin kapılarının ne zaman ve nasıl açılacağı" konusunda da ABD ile ortak bir stratejiyle hareket ettiklerini savundu.

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