Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu yanıt: Atma Ziya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı televizyon programında "Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığı" yönündeki iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de, belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da…



Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan.



İnsanın ağzı açık kalıyor.



Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Kendisine şifa… pic.twitter.com/tt7AR7Okhj — Murat KURUM (@murat_kurum) February 16, 2025

"Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda..."

İddianın doğru olmadığını bildiren Kurum, "Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.