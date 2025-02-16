  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu yanıt: Atma Ziya
Takip Et

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu yanıt: Atma Ziya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiasına sosyal medya hesabından videoyla yanıt verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu yanıt: Atma Ziya
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı televizyon programında "Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığı" yönündeki iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda..."

İddianın doğru olmadığını bildiren Kurum, "Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

İş insanı Tayfun Demirören hakkında tahliye kararıİş insanı Tayfun Demirören hakkında tahliye kararıGündem

 

Tanju Özcan'dan anket tepkisi: İçim daralıyor, nefes alamıyorumTanju Özcan'dan anket tepkisi: İçim daralıyor, nefes alamıyorumGündem

 

Gündem
Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek: Tarih belli oldu
Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek: Tarih belli oldu
Sağlıkçılarla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil özür diledi! Bakanlıktan açıklama geldi
Sağlıkçılarla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil özür diledi!
34 barodan ortak açıklama: İstisna değil, yönetim pratiğine dönüştü
34 barodan ortak açıklama: İstisna değil, yönetim pratiğine dönüştü
İş insanı Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
İş insanı Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
Tanju Özcan'dan anket tepkisi: İçim daralıyor, nefes alamıyorum
Tanju Özcan'dan anket tepkisi: İçim daralıyor, nefes alamıyorum
Antalya şubatta baharı yaşadı! Vatandaşlar sahile akın etti
Antalya şubatta baharı yaşadı! Vatandaşlar sahile akın etti