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Tanju Özcan'dan anket tepkisi: İçim daralıyor, nefes alamıyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son anket sonuçlarında AK Parti ve CHP'nin başa baş çıkmasını eleştirerek "Bu şartlarda bile durum böyleyse halkı suçlamak yerine, ciddi bir öz eleştiri yapmayı öneriyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Tanju Özcan'dan anket tepkisi: İçim daralıyor, nefes alamıyorum
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son anketlerde AK Parti ve CHP'nin baş başa çıkmasını eleştirdi. Özcan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "İçim daralıyor, nefes alamıyorum. Emekli, işçi, köylü perişan durumda. Yoksulluk ve yolsuzluk almış başını gidiyor. Teröristlerin affı konuşuluyor. Ama anketlerde hala AKP-CHP başabaş çıkıyor. Bu şartlarda bile durum böyleyse halkı suçlamak yerine, ciddi bir öz eleştiri yapmayı öneriyorum." ifadelerini kullandı. 

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