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Tanju Özcan'dan Bakan Yerlikaya'ya "müfettiş raporu" yanıtı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Bolu’daki müfettiş raporlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Sorumlu devlet yetkililerinin, soruşturma izni verilmesine ilişkin idare kararını kamuoyuna sanki facia ile ilgili kusurlu ve sorumlular ortaya çıkmış gibi lanse etmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz." dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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Tanju Özcan'dan Bakan Yerlikaya'ya "müfettiş raporu" yanıtı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, "Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde, İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi." sözlerine tepki gösterdi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kartalkaya faciası ile ilgili olarak 28 Ocak 2025 tarihinde Bolu Valiliği ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na rapor verildiğini açıklamıştır. Oysa ki Sayın Bakan’ın açıkladığı, yangınla ilgili teknik ve sorumlu-kusurlular ile ilgili bir rapor değil, Mülkiye Müfettişlerince hazırlanmış ve Bolu Valisince imzalanarak, 4483 Sayılı kanuna istinaden verilmiş 'Soruşturma izni' kararıdır. (Soruşturma izni kararı ayrı bir işlemdir, rapor değildir)

"2. Rapor henüz savcılığa ulaşmış değildir"

Kaldı ki, bu soruşturma iznine karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne müracaat edilmiş olup müracaat neticelenmeden herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu haliyle, yangının meydana geliş şekli, kusur ve sorumluluğu ile ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca beklenen 2. Rapor henüz savcılığa ulaşmış değildir.

"Devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz"

Sorumlu devlet yetkililerinin, soruşturma izni verilmesine ilişkin idare kararını kamuoyuna sanki facia ile ilgili kusurlu ve sorumlular ortaya çıkmış gibi lanse etmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Sayın İçişleri Bakanı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek zorunda olup, yaptığı sosyal medya paylaşımını ivedi bir şekilde düzeltmelidir."

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