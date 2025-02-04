Tanju Özcan'dan Konyalıoğlu'na tepki: 78 insan ölmüş, sen neye gülüyorsun?

Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı 1’inci oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu'na tepkisi gündem oldu.

Oturumda Kartalkaya'da meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, Konyalıoğlu’nun "Sayın Bakan, tane tane açıkladı, akıl var nizam var, olay belli yani. 'Genel bir açlık var, güce karşı boyun bükme var’ diyor" sözlerine yanıt verdi.

"Bu kadar ucuz mu bu işler ya, ağzı olan konuşacak mı?"

Bu esnada Konyalıoğlu’nun kendisine gülümseyerek karşılık vermesi üzerine Özcan, "Bu kadar ucuz mu bu işler ya, ağzı olan konuşacak mı?" dedi.

Üyenin tavrını sürdürmesi üzerine Özcan tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Utanma duygunu yitirdin mi tamamen?"

"*Neye gülüyorsun? 78 insan ölmüş, sen neye gülüyorsun. Sen neye gülüyorsun? Utanma duygunu yitirdin mi tamamen?

*İnsanlara sen nasıl böyle bir ortamda suç atıyorsun? Ne demek, ‘Buralara gittiğin zaman paranı vereceksin?’ Birisi buralara gitmiş para mı vermemiş, biri bunlara, otel sahiplerine gebe mi kalmış?

"İnsanlık adına utanıyorum"

*Karnından konuşma, ağzınla konuş. Ne demek istiyorsan anlat, anlatacağın bir şey yoksa, gereksiz şartsız özür dile, bu itfaiye çalışanlarımızdan ve başkan yardımcımızdan ve ölen insanların ailelerden de özür dile.

*Terbiyesiz. Senin gibi bir belediye meclis üyesiyle çalıştığım için utanıyorum. İnsanlık adına utanıyorum."