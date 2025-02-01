Bolu yangın faciasıyla ilgili komisyon Bakan Ersoy ve Tanju Özcan'ı dinleyecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan otel yangını faciasının bütün yönleriyle araştırılması amacıyla geçtiğimiz günlerde TBMM’de kurulan komisyon hızlı hareket edecek.

AK Parti’nin komisyona vereceği üyeler, salı günü belli olacak. Diğer partilerin üye bildirimleri ile birlikte 22 üyeden oluşacak komisyon, hızla çalışmalarına başlayacak.

Bakan Ersoy ile Bolu Belediye Başkanı Özcan da dinlenecek

Komisyona, aralarında yetki tartışması yaşanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da çağrılması bekleniyor.

3 ayda tamamlanacak

Ayrıca alanında uzman olan birçok kişi de komisyona bilgi verecek. Bu kapsamda itfaiye personeli, görev esnasında yaşadıkları sorunları ve zorlukları dile getirebilmek için komisyonda söz alma taleplerini siyasi parti gruplarına iletti.

Komisyon, çalışmaya başladıktan sonra yangının çıktığı otelde de inceleme yapacak. Otelde hayatını kaybeden ailelerin yakınları ve yangından kurtulanların da komisyona çağrılması bekleniyor. Ayrıca yangına müdahale edenlerin de görüşlerine başvurulacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.