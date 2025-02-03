Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasına ilişkin açıklama: Tek tek hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Bin yıllık mirasın, 100 yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Sabırla hareket ediyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Biz kararlıyız, azimliyiz.

Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefil olursa olsun, her birini aşacak irade gayret kudret ve kuvvete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahibiz. Artan tehditler karşısında ülkemizin hak, hukuk ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Kimin ne dediğine değil 22 yıldır bize istikamet çizen aziz milletimizin ne dediğine bakıyoruz. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor hiçbirini umursamıyoruz. Türkiye’yi her alanda büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz.

"Yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacak"

Geçen haftaki kabine toplantımızı Bolu Kartalkaya’daki yangının derin üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştirdik. Vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden tedavileri devam eden iki vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tesellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek. Yangından sonra görevlendirmesi yapılan başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyor.

Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayım. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek, yangın tedbirlerini harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası kusuru ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı yüreğimiz yandı, ihmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Turizm sektörümüzün de mücadele konusunda artık elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha fazla para kazanırken güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret haline almıştır. Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarını inanıyorum.

Sağlık sistemindeki yenilikler

Bizden önce imtiyazlı bir kesim dışında halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak ciddi bir problemdi. Bu sistemi son 22 yılda attığımız adımlarla eski Türkiye’nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktık. Bunun yerine ulaşılabilirlik ve hizmet standardı açısından dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletimizin istifadesine sunduk.

İhtiyaçlara göre sağlık sistemini güncelliyor, eksiklerini gideriyoruz. Sağlık modelimizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz.

Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek.

Vatandaşlarımıza hekimlerimize güvenmelerini ve kendi sağlıkları için doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Geçtiğimiz hafta sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da yükseltecek ve istismarların önüne geçecek bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığımız tarafından özel hastaneler yönetmeliğinde bazı önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklik gerek hizmet standartları gerek ücret politikaları, gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

"Depremin yaralarını sarıyoruz"

Asrın felaketinin ikinci yıldönümünü geride bırakacağız. İlk günden beri her kabine toplantımızda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimiz de kucaklaştık, dertleştik. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik.

İnşallah perşembe günü Adıyaman’ın misafiri olacağız. İki yılda neler yaptığımızı milletimizle ve Adıyaman halkıyla paylaşacağız. Yaralar tamamen sarılmadan hak sahibi kardeşlerimiz ev ve işyerlerine kavuşmadan bize durmak dinlenmek yok. İki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzede kardeşlerimize hakaret edenler bizim samimiyetimizi idrak edemez.

Ege'de meydana gelen depremler

Hep söylediğim gibi siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi, deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız. Son birkaç gündür Ege’nin Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir vaka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır. Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleri ile yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Ayrıntılar geliyor...