Erbakan'dan iktidara: Ülkemizin kangrenleşmeye yüz tutmuş sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son dönemde siyasette ve yargıda yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde kuvvetler ayrılığı ilkesiyle uyuşmayan, gücü elinde bulunduranların siyasi baskıları sonucunda ortaya çıkan hukuki süreçler siyasette ve toplumda büyük gerginliğe ve kutuplaşmaya yol açmaktadır. Bu uygulamalardan en başta gazeteciler ve siyasetçiler ciddi şekilde etkilenmektedir. Yürütme erkinin direktifleri doğrultusunda kamu görevlileri, yargı mensupları siyasileştiği oranda, 'hukuk devleti' özelliğinin kaybedilmesi kaçınılmazdır. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşullarından olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden taviz verilmemeli, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına asla gölge düşürülmemelidir" dedi. Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyaset dilinin seçkin kelimelerden oluşması en büyük arzumuz"

"Bununla birlikte, siyasi kimliğimiz ne olursa olsun, hangi düşünceden olursak olalım, siyaset dilinin seçkin kelimelerden oluşması en büyük arzumuz ve hedefimiz olmalıdır. Bu hassas dönemde toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."

"İktidar asıl işlerine odaklanmalı"

Erbakan, "Ancak ülkenin temel sorunlarına çözüm üretmekle mükellef olan iktidarın, asıl işlerine odaklanmak yerine sürekli muhalefete sopa gösterme yoluna gitmesi, sorunların daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olmaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak bizler, her türlü gerginlikten uzak, hoşgörülü, hak, hukuk, adalet odaklı, saygı ve sevgiye dayalı, ötekileştirici ve ayrıştırıcı değil, birleştirici ve kucaklayıcı olgun ve düzeyli siyaset yapmayı amaç edinmiş bir anlayışa sahibiz Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz nezaket odaklı siyasi strateji ve insanımızın bizlere gösterdiği büyük teveccüh doğru yolda olduğumuzun en belirgin göstergesidir. Bizler bu anlayışa sahip bir siyasi hareket olarak mevcut iktidarı da son dönemlerde toplumsal gerginliğe neden olan adımlarından, siyasi söylemlerinden ve yargıya müdahale anlayışından vazgeçmeye ve ülkemizin kangrenleşmeye yüz tutmuş sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.