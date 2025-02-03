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Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Malatya'da okullar tatil edildi, kamu çalışanları izinli sayılacak.

Haber Merkezi
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Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
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6 Şubat depremlerinde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 kişi de yaralanmıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi, kamu çalışanları izinli sayılacak

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.

Malatya'da okullar tatil edildi, kamu çalışanları izinli sayılacak

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve düzenlenecek anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak, 6 Şubat tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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