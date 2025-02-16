İş insanı Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

15 Ocak'ta havalimanında gözaltına alınan iş insanı Tayfun Demirören'in Silivri cezaevine götürülmüştü. Demirören'in karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle hakkında ceza kararı çıktığı ve 66 milyon 770 bin TL adli para cezası olduğu belirtilmişti.

Ödemeyi Demirören ailesi yaptı

Verdiği 66 milyon 770 bin TL'lik karşılıksız çekler nedeniyle cezaevine gönderilen iş insanı Demirören, tutuklanmasına sebep olan meblağın ödenmesinin ardından tahliyesine karar verildi. Dinçer Gökçe'nin haberine göre meblağ Demirören ailesi tarafından ödendi.

Alacaklılar şikayeti geri çekti

Ödemenin yapılması ile birlikte, çek alacaklısı olan alacaklıların avukatı İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, Demirören hakkındaki cezanın düşürülmesi talep edildi.

Tahliye yazısı gönderildi

Bu başvurlar üzeri, mahkeme, düşme kararı verdi. Bu kararla birlikte Demirören için tahliye yolu da açılmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, cezaevine yazı gönderdi.

Demirören'in ilerleyen saatlerde cezaevinden çıkması bekleniyor.

Demirören Holding'ten açıklama yapılmıştı

Demirören Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Holding, Tayfun Demirören'in şahsına ait şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin bir nedenle tutuklandığını, Holding'in davaya konu ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin veya borcunun bulunmadığını bildirdi.

Holding'den yapılan açıklamada, Tayfun Demirören'in kendisine ait "Mikare Real Estate" şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklandığı belirtilerek Demirören'in şahsına ait bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisinin sorumlu olduğu aktarıldı.

Demirören Yatırım Holding'in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin veya borcunun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tayfun Demirören'in şahsına ait şirket ile Demirören Yatırım Holding'in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak'ta yayımladığımız basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştur. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding'de büyük üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır."