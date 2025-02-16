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TCMB Başkanı Karahan'dan faiz mesajı: Risklere karşı harekete geçmeye hazırız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, faiz indirim sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Karahan'dan faiz mesajı: Risklere karşı harekete geçmeye hazırız
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, pazar günü Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı konuşmada, TCMB'nin mevcut faiz indirim sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı ‘harekete geçmeye hazır’ olduğunu açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre Karahan, bankanın aralık ayından bu yana kademeli olarak faiz indirimine gittiğini belirterek, aralık ve ocak aylarında politika faizini 250'şer baz puan düşürdüklerini ifade etti.

"Risklere karşı harekete geçmeye hazırız"

Suudi Arabistan'daki konferansta konuşan Karahan, başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğuna dikkat çekti. "Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor" diyen Karahan, "Riskler pek çok nedenden ötürü var... ve biz harekete geçmeye hazırız" şeklinde konuştu.

TCMB'nin politika faizi, Aralık ayından önceki sekiz ay boyunca yüzde 50'de sabit tutulmuştu. Şu anda yüzde 45 seviyesinde olan faiz oranının, geçen ay Reuters tarafından yapılan ankete göre, yıl sonuna kadar yüzde 30'a indirilmesi bekleniyor.

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