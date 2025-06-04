KKM için bütçeden Merkez Bankası'na kaynak aktaran düzenlemeye iptal kararı

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Anayasa Mahkemesi, 7351 sayılı kanun ile getirilen, KKM hesapları için bütçeden Merkez Bankası’na kaynak aktarılmasını öngören düzenlemeyi iptal etti. Aynı kanun ile iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca CHP’nin içinde KKM için bütçeden kaynak aktarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı 7351 sayılı torba kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, bir çok düzenlemeyi iptal etti.

İptal edilen en önemli hüküm, TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankası’na nakit kaynak aktarmaya ve nakit aktarım için Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı’nı yetkili kılan geçici 35’inci maddenin birinci fıkrasıydı.

Mahkeme’nin iptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bütçe hakkında aykırılık

KKM ile ilgili Maliye Bakanı’na ödenek aktarma yetkisi veren fıkranın, yasama organının halk adına harcama yapma yetkisinin Bakan'a devredilmesi sonucunu ortaya çıkardığı ve bu itibarla kuralın bütçe hakkında aykırılık oluşturduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanına çok geniş takdir yetkisi

Gerekçe kısmında, finansal istikrara katkı sağlama ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışına karşı destekleme amacı taşıyan kuralın uygulanmasında esas unsur olarak nitelendirilebilecek hususlarda genel çerçevenin çizilmediği ve bu konuda cumhurbaşkanına çok geniş bir takdir alanının bırakıldığı belirtildi.

Devamında, yetkinin doğrudan cumhurbaşkanına bırakılmasının yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle bağdaşan bir yönü bulunmadığı kaydedildi.

Aynı maddede cumhurbaşkanını konuyla ilgili çeşitli usul ve esasları belirleme yetkisi veren bölümler de iptal edildi.

Alacak davalarında temyiz ve istinafa sınır getiren hüküm iptal edildi

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, para ve mal alacak davalarında istinaf/temyize tabi sınır yeniden değerleme oranında artırılırken, alacak tutarının sabit tutulmasını öngören yasa hükmünü de iptal etti.

İcra ve İflas Kanunu’nun 363’üncü maddesi 7 bin lirayı aşan alacakların istinafa, 364’üncü maddesi ise 58 bin lirayı aşan alacaklar için temyize başvurulabileceğini öngörüyordu.

Bu tutarların altındaki alacaklar için bu yollara başvurulamıyordu. Aynı kanun uyarınca bu sınırların her yıl yeniden değerleme oranında artırılması öngörülürken, alacak tutarlarının hüküm tarihindeki değerlerini sabit kalıyordu.

Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nin, alacak bedellerinin sabit tutulmasını öngören hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, ilgili hükümleri iptal etti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.