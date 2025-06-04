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Adalet Bakanı Tunç'tan 10. Yargı Paketi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç'tan 10. Yargı Paketi açıklaması
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız."

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