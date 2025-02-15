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TCMB’nin KKM kararının kurlara etkisini Prof. Dr. Hakan Kara değerlendirdi

Merkez Bankası, tüzel kişilerin KKM hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerini sonlandırdı. Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kararın döviz talebi, rezervler ve likidite yönetimi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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TCMB’nin KKM kararının kurlara etkisini Prof. Dr. Hakan Kara değerlendirdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüzel kişilerin kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerini sonlandırdığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımıMerkez Bankası'ndan yeni KKM adımıEkonomi

Merkez Bankası’nın bu adımının piyasalara etkisi merak edilirken, Bilkent Üniversite Öğretim Üyesi ve TCMB’nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Rezervlerde azalma olabilir, ancak likidite yönetimi kolaylaşır"

Kara, KKM’den çıkış sürecinin hızlanmasıyla birlikte bazı şirketlerin döviz talebine yönelebileceğini ve bunun da Merkez Bankası’nın net rezervlerinde bir miktar azalmaya yol açabileceğini belirtti. Ancak bu süreçte bankacılık sistemindeki fazla likiditenin azalacağını ve TCMB’nin likidite yönetimini daha etkin bir şekilde sürdürebileceğini vurguladı.

Kara’nın paylaşımında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

"KKM’den çıkış hızlanınca ne olur? Çıkan şirketlerin bir kısmı döviz alır. Merkez Bankası net rezervi biraz azalır, bankaların fazla likiditesi azalır, TCMB’nin likidite yönetimi kolaylaşır. Merkez Bankası faiz politikasını temkinli götürebilirse döviz kuruna pek bir etkisi olmaz."

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