Son dakika: Tayfun Demirören tutuklandı

Demirören Yatırım Holding’den Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetleri nedeniyle tutuklandı.

Demirören Yatırım Holding'ten, "Söz konusu şirket, Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur" açıklaması geldi.

Holding’den açıklama geldi

Demirören Yatırım Holding’den kamuoyuna açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır."

Tayfun Demirören neden tutuklandı?

Yıldırım Demirören’in kardeşi Tayfun Demirören'in Berlin'de 2014'te kurduğu Mikare Real Estate'in, 2020'de aldığı 240 milyon Euro krediyi ödeyemeyince önce şirket iflas etmiş ardından icralık olmuştu.

Demirören, sahibi olduğu şirket üzerinden verdiği birden fazla karşılıksız çek nedeniyle icralık oldu. İstanbul İcra Ceza Masası, 2024 yılındaki bir çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle önce 43 milyon 700 bin para cezasına çarptırdı. Ardından yine 2024 yılındaki bir başka çekle ilgili karşılıksızdır işlemi sebebiyle 22 milyon 770 bin TL para cezasına daha çarptırıldı.

Daha sonra İcra Ceza Mahkemesi, Tayfun Demirören hakkında tazyik hapsi verip, yakalama kararı çıkarttı. İstanbul Havalimanı'na yolcu karşılamaya gelen Demirören, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı.