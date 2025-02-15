  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hatay eski Belediye Başkanı Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı
Takip Et

Hatay eski Belediye Başkanı Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı

CHP eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hatay eski Belediye Başkanı Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı
Takip Et

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayı'nın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

CHP kurultayına "şaibe" soruşturması başlatılmıştı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.

 İki CHP üyesi ifade vermişti

Edinilen bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege ifadesinde, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.

Kurultayın iptali için dava açtı

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açtı.

Önümüzdeki günlerde tanıkların ifadelerinde ismi geçen kişilerin de ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

CHP lideri Özgür Özel'den kayyum tepkisi: 'Hesabını soracağız'CHP lideri Özgür Özel'den kayyum tepkisi: 'Hesabını soracağız'Gündem
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında delegeden iddia: Oy karşılığı para teklif edildiCHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında delegeden iddia: Oy karşılığı para teklif edildiGündem

 

Gündem
Merve Taşkın için ev hapsi kararı! 14 Şubat paylaşımından gözaltına alınmıştı
Merve Taşkın için ev hapsi kararı! Müstehcenlikten gözaltına alınmıştı
Bakan Bolat: Ülke yönetimine egemen olma dönemi geride kaldı
"Ülke yönetimine egemen olma dönemi geride kaldı"
ASKON Genel Başkanı Aydın: Siyaset, siyasetçilere bırakılmalı
"Siyaset, siyasetçilere bırakılmalı"
MÜSİAD’dan TÜSİAD değerlendirmesi: Toplumsal huzuru zedeleyici
MÜSİAD’dan TÜSİAD değerlendirmesi: Toplumsal huzuru zedeleyici
Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapıp çığa neden olanlara ceza
Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapıp çığa neden olanlara ceza
Yağışlar Trakya'daki barajların su seviyesini artırdı
Yağışlar Trakya'daki barajların su seviyesini artırdı