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CHP lideri Özgür Özel'den kayyum tepkisi: 'Hesabını soracağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, "Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere hesabını soracağız." dedi.

Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel'den kayyum tepkisi: 'Hesabını soracağız'
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Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Terör suçlamasıyla hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan DEM Parti'li Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

CHP lideri Özel'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bu karara tepki geldi.

Manisa'da Ahmetli İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde yasağı nedeniyle seçime girememesi ve sonrasında yapılan anayasal değişikliği hatırlatarak şunları söyledi:
"Hazmedemiyor. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın Belediye Meclisi'nin içerisinden seçtirirsin. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir."

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