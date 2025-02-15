SON DAKİKA... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan görevden uzaklaştırıldı, yerine kayyum atandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.