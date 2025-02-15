  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan görevden uzaklaştırıldı, yerine kayyum atandı
Takip Et

SON DAKİKA... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan görevden uzaklaştırıldı, yerine kayyum atandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan görevden uzaklaştırıldı, yerine kayyum atandı
Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Vali Balcı, belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezasıAbdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezasıGündem

 

Gündem
AK Parti Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
AK Parti Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Eğilmez: 21. yüzyıl menüsünde olmak istemiyorsak bu 8 maddeye dikkat etmemiz lazım
21. yüzyıl menüsünde olmak istemiyorsak bunlara dikkat etmemiz lazım
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma! Muhalefetten tepkiler peş peşe geldi
İktidara hazımlı olmalarını tavsiye ediyorum
400 bin TL'lik akşam yemeği! Merve Taşkın gözaltına alındı
400 bin TL'lik akşam yemeği! Merve Taşkın gözaltına alındı