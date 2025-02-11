Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan’ın "terör örgütüne yardım" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı dava, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün (11 Şubat 2025) görüldü.

Duruşmaya Van'dan SEGBİS'le katılması beklenen Zeydan, duruşmaya katılmadı. Dosyanın avukatı Mahsuni Karaman dosyadan çekildi. Yerine Mehmet Emin Aktar savunma görevini üstlendi ve dosyayı incelemek için süre talep etti.

Savunma ve reddi hâkim talebi

Duruşma, Aktar’ın savunmasıyla devam etti. Aktar, mahkeme heyetinin güvenlik önlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazmasına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Savunmamı yapmam beklenmeden mahkeme dün aldığı kararla süreci belirledi. Savunma hakkı adil yargılamanın gereğidir. Bu hakkın ihlali hem benim hem de müvekkilim açısından kabul edilemez. Bu tutum tarafsızlığınızı zedeler. Bu nedenle mahkemeyi reddediyorum."

Aktar, mahkemeden reddi hâkim talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Aktar, karara tepki göstererek şunları ekledi:

"Makul süre verilmezse hem adil yargılama hem de savunma hakkı ihlal edilir."

Mahkeme heyeti, Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Zeydan kararı istinafa götürebilecek.

Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 4 Kasım 2016'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerine yönelik operasyonlar kapsamında dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklandı.

Zeydan hakkında "terör örgütüne yardım" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla dava açıldı. Bu suçlamalara gerekçe olarak, Zeydan’ın 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde canlı kalkan eylemine katılarak "yasaklı bölgeye girdiği" iddiası gösterildi.

Diğer suçlamada ise Zeydan'ın yaptığı bir konuşmada "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri gerekçe gösterildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zeydan'a "örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl; "Basın yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 26 Mayıs 2021'de "örgüte yardım etmek" iddiasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası kararını onadı. Ancak diğer ceza bozuldu. Bozmaya, Zeydan'ın "yasaklı bölgeye girip girmediğinin" tespiti için keşif yapılmadığı, bu konuda araştırma yapılmadan hüküm kurulduğu gerekçeleri gösterildi.

Yerel mahkemenin toplamda verdiği 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının 5 yıl 2 ayını tutuklu geçiren Zeydan, 6 Ocak 2022'de tahliye edildi.

Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama başladı. Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda ve avukatların talebiyle, Zeydan'ın yasak bölge içinde bulunup bulunmadığının tespiti için keşif yapıldı.

Zeydan'ın yargılanmasına gerekçe gösterilen "yasak bölgeye girme" suçlaması, bilirkişinin raporuyla çürüdü. Raporda, Zeydan'ın yasak bölgeden 13,6 kilometre uzakta olduğu tespitine yer verildi.

"Yasaklı bölge girmek" iddiasına dair daha önce ifade veren karakol komutanının beyanları da bilirkişi raporuyla örtüştü.

Seçim sürecinde neler yaşandı?

Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024’teki yerel seçime DEM Parti’den girmişti. Oyların yüzde 55,48’ini alan Zeydan başkan seçilmişti.

Ancak Van İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya karar vermişti.

DEM Parti bu karara itiraz etmiş, Yüksek Seçim Kurulu itirazı kabul etmişti.

Bu kararın ardından Zeydan mazbatasını almıştı.