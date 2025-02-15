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Ekrem İmamoğlu'ndan Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir" diyen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.

Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır.

Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır.

Millet hesap vermez, hesap sorar.
Makamlar kimsenin tapulu malı değildir.
Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir.
Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir."

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