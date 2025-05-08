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İBB soruşturması: Manipülatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili manipülatif içerikler üreten ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İBB soruşturması: Manipülatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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