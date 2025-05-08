Kerevitaş'tan isim değişikliği kararı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Kerevitaş, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kerevitaş, yeni dönem büyüme hedefleri doğrultusunda isim değişikliğine gitti. Kurul toplantısında "Şirketin Ünvanı" başlıklı üçüncü maddenin oylanması sonucu alınan kararla, şirketin yeni ismi Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ olarak değiştirildi.

Tescil süreci tamamlandığında resmiyet kazanacak isim değişikliği, şirketin genişleyen ürün portföyü ve sinerjik odak alanlarıyla uyumlu, gıda sektöründeki uzun vadeli hedeflerine daha uygun bir kurumsal kimlik oluşturma amacıyla yapıldı. Performans sonuçları ve ünvan değişikliği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi.

Kuruluş yıllarında kerevit ürünleri ihracatıyla faaliyetlerine başlayan şirket, dondurulmuş gıda, yağ, mutfak, konserve ve ton balığı gibi alanlarda 16 farklı kategoride, 1500 ürün ve 86 markadan oluşan portföye ulaştı.