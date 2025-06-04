Özel’den kayyım tepkisi, Hatimoğulları’ndan yumuşama çağrısı

CANAN SAKARYA

Özel, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve belediye bürokratlarının sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada çekilen ve servis edilen görüntülere “film çekmişler itibarsızlaştırma çabası” sözleriyle tepki gösterdi. Özel, CHP Kurultayına ilişkin davaya değindiği konuşmasında kayyım olmayınca başka yöntemlerle partinin başından indirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bütün arkadaşlara söylüyorum. Sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır” diye konuştu. Kurban Bayramı öncesinde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini kaydeden Özel, asgari ücrete mutlaka enflasyon ayarlaması yapılması gerektiğini söyledi.

Hatimoğulları: Siyasi iklim yumuşatılmalı

Meclis Grup toplantısında konuşan Meclis Grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İşçi, memur ve emekli maaşlarına ara zam mutlaka yapılmalıdır” dedi. Anayasa tartışmalarını tabuya ve tıkayıcı tartışmalara kurban vermemek gerektiğini kaydeden Hatimoğulları, “Sivil bir anayasa diyorsak sivil bir anayasa olmalıdır. Bakın muhalefet belediyelerine operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlar demokrasiye hizmet etmiyor. Bir anayasa sürecinden bahsediliyorsa bundan vazgeçilmelidir” diye konuştu. Hatimoğulları, anayasa yapım sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi için siyasi iklimin yumuşatılması ve yol temizliğinin şart olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir” dedi. Bahçeli, Türkiye’nin yakaladığı altın fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ve herkesin hanesine tarihi sorumluluklar düştüğünü belirterek, usul ve üslup kazalarına meydan vermeden, açık ve şeffaf biçimde, dayatma ve saklı gündemleri dışlayarak Türkiye’ye ve ülkülere şuurla sahip çıkılması gerektiğini kaydetti