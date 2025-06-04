Ticari gerginlik gümüşe yaradı, hedef yükseldi

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda artan ticari gerginlikler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine yol açarken, gümüş fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanıyor. 2024 yılı sonunda ortalama 28,41 dolar seviyesinde olan gümüş, 2025 yılına ortalama 32 doların üzerine çıktı. Pazartesi günü 34,59 dolar direncinin aşılmasıyla birlikte teknik göstergeler, konsolidasyondan çıkışa işaret etti. Gri metal, aynı gün içinde 35,05 dolara kadar yükselerek Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

FXEmpire analistlerine göre sırasıyla 33,70 ve 34.87 dolar seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar yükseliş trendinin sağlamlaştıracak. Boğalar için kritik eşik 34,87 dolar. Bu seviye kalıcı olarak geçilirse, 2012 yılındaki 35,36 dolar zirvesi ve ardından 37,46 dolar potansiyel hedefler arasında yer alıyor. Buna karşın olası bir düzeltmede 33,69 dolar seviyesi güçlü bir destek olarak takip edilecek.

Öte yandan yatırımcı davranışlarında gözlenen eğilimler de dikkat çekici. Gümüş, altınla olan korelasyonu sayesinde portföy çeşitlendirme aracı olarak ilgi görmeye devam ederken, artan fiyatlar bazı yatırımcıları kar realizasyonuna yönlendiriyor. Gümüşün finansal sistemdeki rolü zaman içinde görece zayıflarken, fiziksel yatırım ve ETF talebi önemini koruyor.

Zaner Metals’ın başkan yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, “Altın ve gümüş birbiriyle ilişkili iki emtia ancak altın, özellikle büyüme risklerinin arttığı zamanlarda daha iyi bir koruma ve çeşitlendirici” diyor.

Yatırımcı web siteleri GoldSeek. com ve SilverSeek.com’un kurucusu ve başkanı Peter Spina da, gümüşün küresel yapısal piyasa açığından muzdarip olması nedeniyle önemli bir yatırım aracı olduğunu söylüyor. Gümüş Enstitüsü’ne göre, küresel gümüş talebinin 2025’te üst üste beşinci yıl gümüş arzını geçmesi bekleniyor.

BNP Paribas’ta emtia stratejisi direktörü olan David Wilson, ticaret gerginliklerinin geri dönmesi durumunda gümüşe yönelik fiyat beklentilerinde yukarı yönlü risk olacağın ve gümüşün altından daha iyi performans gösterebileceğini ifade ediyor. BNP Paribas, Comex gümüşü için ortalama 2025 fiyatının ons başına 33,20 dolar ile şu anki seviyesinin üzerinde öngörüyor.

Geri dönüşüm fiyat için baskı kaynağı

Yalnızca teknik veriler değil, makroekonomik dinamikler de gümüşü destekliyor. 2025 yılı itibarıyla fiyatları etkileyen ana faktörlerin başında, arz-talep dengesindeki değişim ve jeopolitik gelişmeler geliyor. Özellikle güneş paneli üretiminde yoğun olarak kullanılan gümüşe olan endüstriyel talep, Asya ve Kuzey Amerika merkezli yatırımlarla destekleniyor. Yine de genel küresel talepte, ekonomik büyümenin ivme kaybetmesi nedeniyle hafif bir düşüş öngörülüyor. 2025 yılına ilişkin arz tarafında ise tablo daha karmaşık. Yeni maden projelerinin sınırlı kalması ve artan geri dönüşüm kapasitesiyle birlikte toplam arzda tarihi seviyelere ulaşılması bekleniyor. Bu gelişme, uzun vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle elektronik atıklardan elde edilen gümüş ve sanayi atıklarının geri kazanımı, arzı destekleyici rol oynuyor.