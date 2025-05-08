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Kılıçdaroğlu: Duruşum değişmedi, bu davete icabet etmeyeceğim

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay soruşturması kapsamında mağdur sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin "bu davete de icabet etmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu: Duruşum değişmedi, bu davete icabet etmeyeceğim
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada "mağdur" sıfatıyla ifadesinin alınması için çağrı kağıdı gönderildi.

"Mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi"

 Kemal Kılıçdaroğlu çağrıya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve davete icabet etmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim." dedi. 

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