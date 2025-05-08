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CHP kurultayı soruşturması: Kılıçdaroğlu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Avukatı Celal Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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CHP kurultayı soruşturması: Kılıçdaroğlu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada, başsavcılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Bugüne kadar 90 kişi ifade verdi

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı: İfade vermeyecek

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeyeceğini duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz da X hesabındaki paylaşımında Çelik'in şu ifadelerine yer verdi: "Genel başkanımız bu soruşturmada hiçbir şekilde beyanda bulunmayacak, savcılığa gitmeyecek."

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

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