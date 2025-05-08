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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 ay hapis talebi

İstanbul Adliyesi önündeki olaylara ilişkin soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 şüpheli hakkında dört ayrı suçtan 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Haber Merkezi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 ay hapis talebi
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi.

İddianamede kimlerin adı yer alıyor?

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre iddianamede olaylarda yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz’un da aralarında bulunduğu 26 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

Ne ile suçlanıyorlar?

“Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama”, “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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