Ali Mahir Başarır: CHP Akın Gürlek'i HSK'ya şikayet etti

CHP, soruşturmalar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayette bulundu. Açıklama CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

CHP'li Başarır Silivri Cezaevi ziyaretinde konuştu

Mahir Başarır, Silivri Cezaevi’nde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, belediye başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Gezi Davası tutukluları Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, avukat Fırat Epözdemir ile Ayşe Barım'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ANKA'ya konuşan Başarır, "Hepsinin Türkiye'ye selamları var. Hepsi gayet iyi umutlu dimdik de ayakta onu söylemek istiyorum. İşte Silivri'yi görüyorsunuz Türkiye'nin en nitelikli insanları burada" dedi.

"Anayasanın en temel maddelerini askıya aldı"

Son dönemde başlatılan birçok soruşturmanın altında imzası bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için, "Bu ülkenin patronuna, işçisine, siyasetçisine birinci partisine, diğer partilerine, belediye başkanına, milletvekiline yargı ile bir darbe yapıyor" ifadelerini kullanan CHP Grup Başkanvekili şunları söyledi: "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Hakimler Savcılar Kurulu’na gerekli şikayetlerde bulundu. Bugün Akın Gürlek Anayasa’nın tam 10 maddesini ihlal etmiş durumda. Anayasa’yı askıya almış durumda. Anayasa madde 19 kişi hürriyeti ve güvenliği, Anayasa 22 haberleşme hürriyeti. Anayasa madde 21 konut dokunulmazlığı hürriyeti. Anayasa madde 25 düşünce ve kanaat hürriyeti. Anayasa madde 26 düşünce ve açıklama hürriyeti. Anayasa 28 basın hürriyeti, 34 toplantı ve yürüyüş düzenleme hakkı hürriyeti, anayasa 36 hak arama hürriyeti, anayasa 37 kanuni hakim güvencesi, anayasa 38 suç ve cezalara ilişkin esaslar. Anayasa madde 40 temel hak ve hürriyetlerin korunması. Bugün anayasanın en temel maddelerini askıya almıştır."

"Bunu yapan eski bir mevkidaşı bugün Almanya'da"

Gürlek'in anayasayı ihlal suçunu işlediğini savunan Başarır şöyle konuştu: "Türk Ceza Kanunu 309 Anayasayı ihlal suçu. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngörüldüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler. Bugün anayasal düzenin fiilen uygulanmasını bizzat önlemeye yönelik eylemleri açıktır teşebbüs etmiştir. Bunu yapan eski bir mevkidaşı bugün Almanya'dadır. Aynı maddeden yargılanmıştır."

"Belki bu HSK görmeyecek, ama bir gün bu görülecek"

Görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisini yargılamaya kalkıyorlar. Bir partinin genel başkanı Ümit Özdağ cezaevinde. Milletvekili cezaevinde. Belediye başkanları cezaevinde. Sendika, işçi temsilcileri cezaevinde TÜSİAD yargılanıyor. Halk TV'nin yayın yönetmeni cezaevinde. Daha sayayım mı? Herkes baskı altında, anayasal düzen üzülerek söylüyorum ki bir başsavcı tarafından ortadan kaldırılmak isteniyor. Türkiye esaret altında. Biz bugün gereğini yaptık kendisi hakkında. Tarihe not düşüyoruz. Belki bu HSK görmeyecek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görmeyecek. Ama bir gün bu görülecek."