AB'den Trump'ın hamlesine yanıt: Gıda ithalatına yeni kısıtlamalar yolda

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın 'karşılıklı' ticaret yaklaşımına karşı hamle olarak farklı standartlarla üretilen bazı tarım ürünlerinin ithalatını sınırlamaya hazırlanıyor. Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu önümüzdeki hafta daha geniş çaplı ithalat kısıtlamalarını değerlendirme kararı alacak.

İlk hedef: ABD tarım ürünleri

Kısıtlamaların ilk aşamada, AB standartlarına uymayan böcek ilaçlarıyla yetiştirilen ABD mahsullerini hedef alması bekleniyor. Özellikle, AB çiftçilerinin kullanımına izin verilmeyen tarım kimyasallarıyla üretilen soya fasulyesi gibi ürünlerin ithalatının engellenmesi gündeme gelebilir.

AB yetkilileri: Yasaklı ürünler AB'ye giremez

AB’nin yeni Sağlık Komiseri Olivér Várhelyi, geçen ay yaptığı bir açıklamada, Avrupa Parlamentosu, üye devletler ve çiftçilerden gelen güçlü taleplere dikkat çekerek, "AB'de yasak olan her şey, ithal ürünler de dahil olmak üzere, AB'de yasaklanmalıdır" dedi.

Trump'tan sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, AB’nin ABD’den gelen ürünlere yönelik engellerini sert bir dille eleştirdi. Trump, AB’nin ABD’nin 50 eyaletinden 48’inden gelen kabuklu deniz ürünlerini yasakladığını belirterek, bu durumu adil olmayan ticaret uygulamalarına bir örnek olarak gösterdi.

AB içinde görüş ayrılığı sürüyor

Öte yandan, AB içinde ithalat kısıtlamaları konusunda görüş ayrılıkları devam ediyor. Fransa ve bazı üye ülkeler, Trump’ın politikalarına karşı 'karşılıklı muamele' ilkesini savunurken, Avrupa Komisyonu bu yaklaşımın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olabileceği gerekçesiyle temkinli davranmakta kararlı... Brüksel, yalnızca bilimsel temellere dayalı ve ayrımcı olmayan ticaret kısıtlamalarına izin verilebileceğini vurguluyor.