Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Pakistan'da Afganistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afganistan'ın Hindukuş bölgesi merkezli 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Pakistan'da da hissedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da yer alan Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde Deprem meydana geldiği bildirildi.
Deprem Pakistan'da da hissedildi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.