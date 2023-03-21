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Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da Afganistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Afganistan'ın Hindukuş bölgesi merkezli 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Pakistan'da da hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da yer alan Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde Deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem Pakistan'da da hissedildi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.