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Alaska'da 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

ABD'nin Alaska eyaletinde 10 yolcuyu taşıyan Bering Air havayolu şirketine ait uçak, kalkıştan 38 dakika sonra radardan kayboldu. Kayıp uçak için hava, kara ve denizde yoğun arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ancak olumsuz hava koşullarının operasyonları zorlaştırdığı ifade edildi.

Haber Merkezi
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Alaska'da 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
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ABD'nin Alaska eyaletinde seyreden bir Bering Air uçağı, havadayken gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer uçağın beklenen saatte iniş yapmaması üzerine bir arama çalışması başlattı.

Açıklamada, uçağın Unalakleet'ten Nome'a gittiği ve içinde 9 yolcu ile 1 pilotun bulunduğu belirtilerek, aktif kara araması başlatıldığı ifade edildi. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı açıklamasında, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı." ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililerden uyarı

Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.

FlightRadar verilerine göre, uçak Perşembe günü yerel saatle 14:38'de (GMT 23:38) Unalakleet'ten ayrıldıktan 38 dakika sonra kayboldu.

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