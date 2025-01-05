Almanya adım atıyor: Suriyelilerin sığınma talepleri iptal edilecek!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Suriyelilerin bir bölümünün belirli koşullar altında ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini dile getirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Faeser, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere verdiği mülakatta ülkedeki Suriyelilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yasalarımızın öngördüğü gibi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi koruma statülerini inceleyecekve Suriye'nin durumunda istikrar sağlanması nedeniyle, insanların Almanya'da bu korumaya ihtiyaç duymaması halinde iptal edecek" ifadelerini kullanan Faeser, bunun çalışma veya eğitim hayatında olmadığı için oturum hakkına sahip olmayan ve Suriye'ye gönüllü olarak dönüş yapmayacak kişiler için geçerli olacağını vurguladı.

Uyum sağlayan kalacak suç işleyen sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanı, "İyi uyum sağlamış, çalışan, Almanca öğrenen ve burada kendine bir vatan bulanların ise Almanya'da kalmasına izin verilmeli" diyerek, Suriye'ye dönmek isteyenleri desteklemeyi planladıklarını ve bunun için gönüllü dönüş programını genişleteceklerini kaydetti.

Almanya'da suç işleyen kişilerin ve İslamcıların ise mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeleri gerektiğini belirten Faeser, bunun için gereken yasal düzenlemelerin yapıldığını ve Suriye'deki durum izin verdiği takdirde uygulamaya da konulacağını aktardı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Suriye'de yaklaşık bir ay önce Beşar Esad rejiminin çökmesine işaret eden Bakan Faeser, ülkede yıllar süren terör ve şiddetin ardından yeniden barış umudu olduğunu belirtti. "Bu barış umudu gerçeğe dönüşürse, çok sayıda sığınmacı da geri dönebilir" ifadelerini kullanan Bakan, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının Suriye'deki durumu daha net görebilmek için birlikte çalıştığını ve özellikle güvenlik meselelerine odaklandıklarını belirtti. Faeser, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla yakın temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya, Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Suriyelilerin iltica başvurularını değerlendirme sürecini askıya almıştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Almanya'da yaklaşık 975 bin Suriyeli yaşıyor. Bunların 300 binden fazlasını ise Suriye'de iç savaş olması nedeniyle geçici koruma statüsü verilen Suriyeliler oluşturuyor.