Arjantin merkez bankası ve pesosunun kaderi yarın tayin edilecek

Yarın yapılacak Arjantin başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, Peronist ittifakına karşı çıkanların önde gelen adayı, aşırı sağcı popülist Javier Milei ile mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa yarışacak.

Yeni başkanı 31 yılın en yüksek seviyesinde duran ve yıl sonunda yüzde 185’e ulaşacağı tahmin edilen enflasyon, değer kaybeden Arjantin pesosu ve kurak bir sezonun neden olduğu gıda kıtlığı karşılayacak.

Latin Amerika genelinde, iktidar partilerinin verimsizliğinden, yoksulluktan ve yüksek seviyedeki güvensizlikten bıkmış seçmenlerin muhalefeti desteklemesi sıradan. Ancak, Javier Milei bu konularda radikal bir değişim aradığını saklamıyor.

Milei, kazanması durumunda enflasyona yol açtığını düşündüğü Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını ve ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini açıklamıştı.

Sol düşüncelere sahip Massa ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin çözümünün ancak yüksek ihracat ve istihdamla çözüleceğini yinelemişti.

İlk tur seçimlerinde Vatan için Birlik (Union por la Patria) adayı Massa, yüzde 36,2 ile en yüksek oyu alarak bütün anketleri yanıltmıştı. Aşırı sağcı Milei ise oyların yüzde 30,2'sini alarak sıralamada ikinci olmuştu.

Oyların yüzde 23,81'ini alarak seçimi üçüncü sırada tamamlayan Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri ve ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich ise daha sonra yaptığı açıklamada, 2. turda Milei'yi destekleyeceğini duyurmuştu.

Latin Amerika'nın sol düşünceli devlet başkanlarından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, açıklamalarında Massa'ya desteklerini bildirmişti.

Ülkede 18 ile 69 yaş arasındaki kişilerin oy verme zorunluluğu bulunurken, seçime katılımın yüksek olması bekleniyor.