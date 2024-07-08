Aşırı yağışlar Hindistan’da okul kapattırdı

Hindistan’ın finans başkenti Mumbai’de yoğun yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, okul ve üniversiteler de geçici olarak kapatıldı. Yer yer taşan derelerin ise 2 milyondan fazla insanı etkilediği belirtiliyor.

12 milyonluk şehirde sabahın yoğun saatlerinde 300 mm’nin üzerinde yağış düştü.

Otoriteler sahil kendinde sağanak yağış ve 4,4 metreyi aşan gel-gitler öngörüldüğü için önlem amaçlı olarak okul ve üniversitelerin kapatıldığını açıkladı.

Aşırı yağışlar bazı tren hatlarını da sekteye uğrarken, 300’ü aşkın uçak rötar yaptı ve 36 uçuş iptal edildi.