Aşırı yağışlar Hindistan’da okul kapattırdı
Hindistan’ın finans başkenti Mumbai’de yoğun yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, okul ve üniversiteler de geçici olarak kapatıldı.
Hindistan’ın finans başkenti Mumbai’de yoğun yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, okul ve üniversiteler de geçici olarak kapatıldı. Yer yer taşan derelerin ise 2 milyondan fazla insanı etkilediği belirtiliyor.
12 milyonluk şehirde sabahın yoğun saatlerinde 300 mm’nin üzerinde yağış düştü.
Otoriteler sahil kendinde sağanak yağış ve 4,4 metreyi aşan gel-gitler öngörüldüğü için önlem amaçlı olarak okul ve üniversitelerin kapatıldığını açıkladı.
Aşırı yağışlar bazı tren hatlarını da sekteye uğrarken, 300’ü aşkın uçak rötar yaptı ve 36 uçuş iptal edildi.