Avrupa Birliği'nden, ABD'ye İsrail tepkisi: İnsanlar ölmeye devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için İsrail'e bir ay süre vermesini eleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Borrell, ABD'nin İsrail'e tanıdığı bu süre zarfında birçok insanın öleceğine dikkat çekti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Borrell "ABD, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani desteği artırmak zorunda olduğunu söylüyordu ama bir ay mühlet verdiler. İnsanlar bu hızla öldürülürken bir ay mühlet? Bu çok sayıda insan demek" diye konuştu. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'deki durumun bir "felaket" olduğunu sözlerine ekledi.

ABD mektupla uyarmıştı

İsrail'e 30 gün içinde Gazze Şeridi'ndeki insani durumu ciddi ölçüde iyileştirmek için somut adımlar atma çağrısı yapan Biden yönetimi, bunun gerçekleşmemesi hâlinde askeri yardımlarının kesintiye uğrayabileceği konusunda Netanyahu hükümetini uyarmıştı. Söz konusu uyarı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 13 Ekim'de İsrail hükümet yetkililerine gönderdiği mektupla iletilmişti. Uluslararası haber ajanslarının haberlerinde söz konusu mektup için "Gazze çatışmalarının başlamasından bu yana Netanyahu hükümetine verilen en açık ültimatom niteliğinde" ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kısıtlamalara işaret edilen mektupta, Netanyahu hükümetinden atılması istenen adımlar şöyle sıralanıyordu: Gazze'ye günde en az 350 kamyonun girmesine izin verilmesi, insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesi ve operasyonel ihtiyaç olmadığında Filistinli sivillere yönelik tahliye emirlerinin iptal edilmesi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, mektubun "tehdit mahiyetinde olmadığını" söylemekle birlikte Gazze'ye insani yardımın artırılmasının aciliyet taşıdığına dikkat çekerek "Görünen o ki onlar (İsrail) bunu ciddiye alıyor" demişti.

Scholz: İsrail'in güvenliğinden ödün verilemez

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Brüksel'deki AB zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada hükümetinin İsrail'e silah satışını sürdürme kararını savundu.

İsrail'e sağlanan silah ve askeri teçhizat desteğinin, "İsrail'in savunma yetkinliklerini güvence altına almak anlamına geldiğini" savunan Scholz, İsrail'in güvenliğinden ödün verilemeyeceğini belirtti. Almanya Başbakanı "İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma ve onunla askeri olarak savaşma hakkı vardır" dedi.

Scholz'un bu açıklaması AB'de Ortadoğu'da tırmanan ihtilafa ilişkin görüş ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kısa bir süre önce İsrail'e Gazze'de kullanabileceği silahların tedarik edilmemesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.