Biden, "silah tedarikini durduracağız" demişti: İsrail'den yanıt geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentini işgal etmesi hâlinde, İsrail'e silah tedarikini durduracaklarını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu uyarısına yanıt geldi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, savaşından beri "minnettar" oldukları bir başkandan böylesi "ağır ve fazlasıyla hayal kırıklığına uğratıcı bir açıklama" duymaktan yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

İsrail kamu radyosu Kan'a konuşan Erdan, Biden'ın açıklamasının İran, Hamas ve Hizbullah tarafından "başarı yolunda umut verici bir şey" olarak yorumlanabileceğini söyledi.

Erdan, "İsrail'in binlerce terörist, rehine ve Hamas liderinin bulunduğu Refah gibi önemli ve merkezi bir bölgeye girmesi kısıtlanırsa, amaçlarımıza nasıl tam olarak erişmemiz beklenebilir?" ifadelerini kullandı.

"Refah'tan vazgeçmeyeceğiz" açıklaması

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise ABD'nin tehdidine rağmen Gazze'deki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Aşırı sağcı politikacı, "Başkan Biden'ın geri adımı ve silah ambargosuna rağmen bu savaşta tam bir zafere ulaşmayı başaracağız" açıklamasında bulundu.

Smotrich, "Hamas tamamen bertaraf edilene ve rehineler evlerine dönene dek savaşı sürdürmek zorundayız. Bu, Refah'ın tamamen ve en kısa sürede ele geçirilmesini içeriyor" dedi.

Hamas ve Biden paylaşımı

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de X hesabında "Hamas" ve "Biden" kelimeleri arasına kalp emojisi koyarak paylaşımda bulundu.