BM: Bölge felaketin eşiğinde, kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gerilimle ilgili açıklama yaptı.

Guterres, bölgenin felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." ifadesini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail'in ise, İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığı bildirilmişti.