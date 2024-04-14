BMGK ve G7 bugün toplanacak

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildiği kaydedildi. BMGK, TSİ 23.00'te toplanacak.

G-7 liderleri toplanacak

Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.

Biden, Yedi Büyük Ekonomi Grubuna atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "G7'deki lider dostlarımı, İran'ın saldırısına birleşik bir diplomatik tepkide karar kılmak için bir araya getireceğim" dedi.