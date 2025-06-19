İsrail Savunma Bakanı Katz'dan suikast tehdidi: Hamaney yaşamaya devam edemez

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran dini lideri Ali Hamaney'e suikast tehdidinde bulundu.

Katz, Hamaney’in “en ağır savaş suçlarından” sorumlu tutulacağını açıkladı ve Hamaney'in "yaşamaya hakkının olmadığını" vurguladı

Bu açıklama, İran’dan atılan bir balistik füzenin İsrail’in güneyindeki Soroka Hastanesi’ne isabet etmesinin ardından geldi.

Katz, “Korkak İran diktatörü yerin altında bir sığınakta oturuyor ve bilerek hastanelere ve yerleşim alanlarına saldırılar düzenliyor. Hamaney, İsrail'in arkasına ateş açılması için doğrudan emir veren modern bir Hitler'dir" diye konuştu.

Katz, açıklamasının devamında "Hamaney'in varlığını engellemek operasyonun hedeflerinin bir parçasıdır. Hamaney’in yaşamaya devam etmesine izin verilemez” diye ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İran’daki stratejik ve hükümet bağlantılı hedeflere yönelik saldırıların artırılması için talimat verdiklerini de duyurdu.

Bunun yanında İsrail ordusu, "İran'ın füze rampalarının üçte ikisinin vurulduğu tahmin ediliyor, ancak İran'ın hala 100'den fazla füze rampası var" açıklamasını yaptı.

Trump, Hamaney'e "Bol şans" diledi

ABD Başkanı Donald Trump ise derinleşen İsrail-İran çatışması sürerken “İran harabeye dönmüş durumda” ifadelerini kullandı.

İran’ın teslim olmaması halinde sonuçların ağır olacağını belirten Trump, “Teslim olmazsa Hamaney'e bol şans diliyorum” dedi.

Trump, dün Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada sabrının tükendiğini söyledi ancak bir sonraki adımına dair ayrıntı vermedi.

"İran asla teslim olmayacak"

Hamaney ise dün İran halkına hitaben yaptığı açıklamada, “Bu millet asla teslim olmayacak” dedi.

Hamaney, Trump’ın İran’dan koşulsuz teslimiyet talebini “kabul edilemez ve küstah” sözleriyle nitelendirdi. Hamaney “Amerika bilmelidir ki her türlü askeri müdahale kesinlikle onarılması mümkün olmayan zararlara yol açacaktır” uyarısında bulundu.

İran’da pek çok kentte yaşanan yıkımın ardından Hamaney, halkı kenetlenmeye çağırdı.

İsrail -İran çatışması

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.