Boeing'in 2 bin 612 yolcu uçağı için denetim kararı alındı

ABD Federal Hükümetinin resmi yayın organında paylaşılan "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nde, söz konusu problemin Boeing'in ürettiği "737-8, 737-9, 737-700, 737-800, 737-900ER ve 737-8200" model uçaklarda meydana geldiği belirtildi.

Direktifte, Boeing'in ürettiği 737 sınıfı uçakların bazılarında oksijen jeneratörlerinin yerlerinden kaymasıyla muhtemel basınç düşmesi olayında yolcuların oksijen almasının engellenebildiği ifade edilerek, bu nedenle 2 bin 612 yolcu uçağının denetleneceği duyuruldu.

Güvensiz durumun devam ettiği bildirildi

Boeing'in oksijen jeneratörleriyle alakalı problemi araştırdığı ve uçaklardaki oksijen jeneratörlerinin denetlenmesi için 17 Haziran'da hava yolları şirketlerine yönelik bülten yayınladığı kaydedilen direktifte, şirketin ürettiği bazı uçaklarda "güvensiz durumun devam ettiği" gerekçesiyle denetleme kararının alındığı açıklandı.

'Oksijen maskesi problemi' gerekçesiyle denetlenecek

Direktifle, "oksijen maskesi problemi"nde etkisi olan hatalı parçaların kullanılması yasaklandı. ABD'li uçak üreticisi Boeing dün, "737 Max" tipi iki yolcu uçağının düşmeleriyle ilgili davadan kaçınmak için 243,6 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmişti.