BRICS üyeliğine ilgi duyan ülke sayısı artıyor

Rus uzmanlar üye sayısını iki kat artıran BRICS'in gelecekte çok kutuplu dünya düzeninde önemli konuma sahip olabileceğini belirterek, katılım taleplerinin artmasını bekliyor.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve BAE’nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 30'dan fazla ülkenin katılım için başvuru yaptığı BRICS, küresel ekonomi ve Batı öncülüğündeki uluslararası sistemin çok kutuplu bir düzene dönüştürülmesinde önemli zeminlerden biri olarak gündemde. Başkent Moskova'da düzenlenen uluslararası bir foruma katılan Rus uzmanlar, BRICS'in gelecekteki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsüne bağlı Hint Bölge Merkezi Başkanı Aleksey Kupriyanov, BRICS'in çok merkezli dünya düzeninde ülkeler arasındaki etkileşimi sağladığını ve ülkelerinin ekonomi alanındaki işbirliğine ağırlık verdiğini söyledi. Kupriyanov, "Bu yapıda siyasi açıdan hassas konulara yer verilmemesi, yapının askeri blok haline dönüşmeyeceği garantisi gibi özellikler ilgiyi arttırıyor" dedi. Kupriyanov, "Üyeleri arasında dünyanın önde gelen ekonomilere sahip ülke ve liderlerin bulunması, önümüzdeki yıllarda BRICS'e yönelik talebi arttıracak ve genişleme dünyayı daha istikrarlı ve barışçıl hale dönüştürecek" değerlendirmesini yaptı.

Güvenlik ve istikrar

Kalkınma ve Modernizasyon Sorunları Merkezi uzmanı Yelizaveta Potapova da hazirandaki BRICS dışişleri bakanlar toplantısına üye olmayan ve BRICS ile işbirliğini geliştirmeyi planlayan ülke temsilcilerinin de yer aldığını, bunlar arasında Türkiye, Kazakistan ve Belarus'un yanı sıra Bahreyn, Sri Lanka, Küba, Venezuela, Tayland'ın bulunduğunu söyledi. Potapova, "Bu toplantıda, BRICS’in karşılıklı saygı ve anlayış, eşitlik ve dayanışma gibi ilkelerine vurgu yapıldı. Bu, çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna yönelik bir adım. Birliğe dahil olan devletler, dünya yüzölçümünün üçte birinden fazlasını ve dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturuyor. Dolayısıyla BRICS, eşitlik ilkesini benimseyen diğer ittifaklar ile de işbirliği yapmaya hazır." BRICS'in Avrasya bölgesinde güvenliğe etkisini değerlendiren Potapova, "BRICS ülkeleri, Avrasya'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynuyor. BRICS, ekonomik açıdan büyük potansiyele sahip ülkelerden oluşuyor. Bu ülkeler, Avrasya’da ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğinin gelişmesini sağlıyor. Ayrıca bu ülkeler, güvenlik ve savunma alanında, terör, siber, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sorunlarla mücadelede işbirliği yapıyor" şeklinde konuştu.

Putin ile Modi Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi dün Moskova'da bir araya geldi. Kremlin’de gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 66 arttığını, ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 20 arttığını söyledi.

İlişkilerin ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık niteliğinde olduğuna ve iki ülkenin BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BM nezdinde yakın işbirliği yürüttüğünü belirten Putin, "En kritik konulara gösterdiğiniz ilgiden, özellikle de Ukrayna krizini öncelikle barışçıl yollarla çözmenin yollarını bulmaya çalışmanızdan ötürü size minnettarım" diye konuştu. Modi ise konuşmasında dünyanın son 5 yıldır çeşitli sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Roketler ve füzeler sorunların çözümüne yardımcı olmayacak. Barışçıl diyaloğun gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Malezya "partner ülke" olarak katılabilir

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin, üye ülkelerle geliştirdiği ilişkiler sayesinde BRICS'e "partner ülke" olarak katılabileceğini bildirdi. Ulusal basındaki haberlere göre Başbakan Enver, Malezya Parlamentosunda ülkesinin BRICS'e katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Üye ülkelerle olan iyi ilişkileri sayesinde BRICS'e "partner ülke" olarak katılabileceklerini açıklayan Enver, başvuru sürecinin zaman alabileceğini söyledi. BRICS'e katılmanın Malezya'nın dış politikalarıyla çelişmediğine işaret eden Enver, bunun, ülkenin ticaret ve ihracatını artıracağını ve ekonomik dayanıklılığını da güçlendireceğini vurguladı.

Ekonomik gücün artık sadece ABD'nin elinde olmadığını ifade eden Enver; Mısır, Etiyopya, İran ve BAE’nin BRICS'e katılımıyla grubun toplam nüfusunun 3,54 milyara ulaştığını ve bunun da dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturduğuna dikkati çekti. Enver, BRICS'in dünyanın ekonomik gücü olabileceğini ve bunun uzun vadede Malezya'nın ekonomik büyümesine katkıda bulunacağının altını çizdi.