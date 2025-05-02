CIA'dan Çinlilere casusluk daveti: ABD için çalışın

CIA, Çinlilere sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. CIA'nın Çin hamlesi dikkat çekerken, videolarda Çin Komünist Partisi’nden memnun olmayan kamu çalışanlarına casusluk davetinde bulundu.

Çinlilere CIA'dan mesaj var: ABD için çalışın

NBC News’in haberiine göre, Mandarin dilinde hazırlanan sinematik videolar, Çin'deki yolsuzluk ve baskı ortamından rahatsız olan kişilere "CIA ile iletişime geçin" mesajı veriyor. CIA yetkilileri, benzer kampanyaların geçmişte Rusya’ya yönelik olarak da başarıyla uygulandığını belirtiyor.

CIA Direktörü John Ratcliffe, yayımlanan videoların Çin’e karşı yürütülen istihbarat faaliyetlerinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Tarihimizde hiçbir düşman, Çin Komünist Partisi kadar ciddi ve stratejik bir tehdit oluşturmadı” dedi. Ratcliffe, söz konusu videoların bu tehdide karşı “yaratıcı ve kararlı” bir karşılık olduğunu söyledi.

Çinlilere casusluk teklif edildi: Kapımız onlara her zaman açık

CIA adına konuşan bir yetkili, “Çinli vatandaşlar bilsin ki kapımız onlara her zaman açık” ifadelerini kullandı. Aynı yetkili, teşkilatın sadece geleneksel casusluk bilgileriyle değil, bilim, teknoloji, siber güvenlik ve dış politika gibi çok çeşitli alanlarla da ilgilendiğini belirtti.

Çinli gönüllülerin sayısında artış var

Altı ay önce yine Mandarin dilinde yayımlanan bir başka video, Çin vatandaşlarına CIA’ye “dark web” üzerinden nasıl güvenli şekilde ulaşabileceklerini anlatmıştı. Söz konusu video 900 binin üzerinde izlenmişti. CIA, bu yolla bilgi paylaşmayı teklif eden Çinli gönüllülerin sayısında artış olduğunu belirtiyor.

Karşı propaganda adımı Rusya'dan gelmişti

Şubat ayında Rusya, CIA’nin Rusça hazırladığı benzer videolara yanıt olarak, Amerikalı “vatanseverleri” hedef alan propaganda içerikleri yayımlamıştı.

ABD’li yetkililer, hem Çin’in hem de Rusya’nın, son dönemde federal çalışan sayısında yaşanan azalmadan faydalanarak Amerikan istihbaratına sızmaya çalıştığı uyarısında bulunuyor.

Çin’in Washington Büyükelçiliği, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.