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Trump ile Musk'ın yaşadıkları gerilimin ardından görüşebilecekleri iddiası

ABD Başkan Donald Trump ile Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, aralarında geçen karşılıklı suçlamaların ardından telefon görüşmesi yapabilecekleri öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Trump ile Musk'ın yaşadıkları gerilimin ardından görüşebilecekleri iddiası
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Amerikan Politico dergisi, Trump'tan, Musk'la yaşadıkları tartışmaya ilişkin kısa bir değerlendirme aldı.

Görüşmede, Musk'la yaşanan gerilime dair soruya "Sorun yok" yanıtını veren Trump, "Her şey çok iyi gidiyor, hiç bu kadar iyi olmamıştı. Rakamlar tavan yaptı, şimdiye kadar aldığım en yüksek anket sonuçları ve buna devam etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Politico'nun haberinde, Beyaz Saray danışmanlarının, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla Trump'ı ikna çabalarının ardından, Başkan ile Musk arasında "barışı sağlamak için" telefon görüşmesi yapmayı planladığı belirtildi.

Öte yandan Trump'ın destekçileri arasında yer alan milyarder Bill Ackman, sosyal medya platformu X hesabından, "Trump ve Musk'ı destekliyorum ve onlar da büyük ülkemizin yararı için barışmalılar." şeklinde paylaşım yaptı.

Musk ise bu paylaşıma "Haksız değilsin." diye yanıt verdi.

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