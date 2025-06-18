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Çin, İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye ediyor

Çin, İsrail ile İran arasında artan gerilim ve karşılıklı saldırıların bölgedeki güvenlik durumunu ciddi şekilde tehdit etmesi nedeniyle, İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Çin, İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye ediyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in Tahran Büyükelçiliği ve İran'daki konsolosluklarının, komşu ülkelerin yardımıyla İran'daki 791 Çin vatandaşını güvenli bölgelere naklettiğini belirtti.

1000'den fazla Çin vatandaşı tahliye edildi

Sözcü Guo, 1000'den fazla Çin vatandaşının ise tahliye sürecinde olduğunu kaydetti. İsrail'den de Çin vatandaşlarının tahliye edildiğini aktaran Guo, bu ülkeden çıkarılanlara dair bir rakam vermedi.

Çin'in Tahran ve Tel Aviv Büyükelçilikleri, dün vatandaşlarına bulundukları ülkeleri terk etmelerini tavsiye eden güvenlik uyarıları yayınlamıştı. Her iki ülke de saldırılar nedeniyle hava sahalarını kapattığından, Çin vatandaşlarına kara sınırlarını kullanmaları tavsiye edilmişti.

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