  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hollanda’da seçim tarihi belli oldu
Takip Et

Hollanda’da seçim tarihi belli oldu

Hükümetin düştüğü Hollanda'da İçişleri Bakanı Judith Uitermark genel seçimlerin 29 Ekim 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hollanda’da seçim tarihi belli oldu
Takip Et

Bu hafta başında aşırı sağcı PVV partisi lideri Geert Wilders’ın koalisyondan çekilmesinin ardından Hollanda’da Başbakan Dick Schoof liderliğindeki hükümet düştü.

Hükümetin düştüğü ülkede genel seçimlerin 29 Ekim’de yapılacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Judith Uitermark şu ifadeleri kullandı:

“Seçim tarihini resmî olarak belirledik. Seçimler 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak”

Ne olmuştu?

Hollanda’da 2 Temmuz 2024’te göreve başlayan Başbakan Dick Schoof liderliğindeki koalisyon hükümeti bir yılını doldurmadan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders’in koalisyondan çekilmesinin ardından düştü.

PVV hükümetten çekilince parti adına kabinede yer alan bakan ve devlet sekreterleri de istifa etti. Başbakan Schoof da istifasını Hollanda Kralı Willem-Alexander’a sundu. Hükümet seçimlere kadar PVV’den boşalan bakanların yerine takviye yaparak devam edecek.

269 kişi yaşamını yitirmişti: Rönesans Rezidans'ın aranan ortağı Yalçın Coşkun, ölü bulundu269 kişi yaşamını yitirmişti: Rönesans Rezidans'ın aranan ortağı Yalçın Coşkun, ölü bulunduGündem
Ünlü makarna markasının içeriğinde kurşun bulundu: Tüketmeyin uyarısı!Ünlü makarna markasının içeriğinde kurşun bulundu: Raflardan toplatılıyorDünya
Konut kredilerinde yükseliş! En uygun oran hangi bankada? İşte 2 milyon TL’nin güncel ödemesiKonut kredilerinde yükseliş! En uygun oran hangi bankada? İşte 2 milyon TL’nin güncel ödemesiEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 6 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 6 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
Kremlin'den Trump-Musk tartışmasına ilişkin açıklama: Müdahale etmeyeceğiz
Kremlin'den Trump-Musk tartışmasına ilişkin açıklama: Müdahale etmeyeceğiz
Trump-Musk iddialarına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi!
Trump-Musk iddialarına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi!
Türk öğrenciye ABD'de vize tutuklaması
Türk öğrenciye ABD'de vize tutuklaması
Fransa'da, torunları Gazze'de vefat eden büyükanne İsrail'e soykırım şikayetinde bulundu
Fransa'da, torunları Gazze'de vefat eden büyükanne İsrail'e soykırım şikayetinde bulundu
İran’dan 3 Avrupa ülkesine uyarı: Sert yanıt verilecek
İran’dan 3 Avrupa ülkesine uyarı: Sert yanıt verilecek
Trump ile Musk'ın yaşadıkları gerilimin ardından görüşebilecekleri iddiası
Trump ile Musk'ın yaşadıkları gerilimin ardından görüşebilecekleri iddiası