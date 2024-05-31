Çin ve Arap ülkelerinden İsrail'e ortak kınama

Çin-Arap ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığı kınandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında bebek ve çocuklarında olduğu binlerce kişi yaralandı ve yaşamını yitirdi.

Saldırı gece boyu devam etti

Gece, İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Hur" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de bir evin İsrail savaş uçaklarınca vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.