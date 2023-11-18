Çin ve Hindistan Maldivler’de kapıştı

Oyların yüzde 54,06'sını alarak başkanlık yarışını göğüsleyen Maldivler'in yeni Devlet Başkanı Muhammed Muizzu’nun ilk icraatı, Hindistan’dan ülkesindeki askerleri çekmesini istemek oldu.

Hindistan'ın Maldivler'deki askeri varlığının geri çekilmesi, çekişmeli başkanlık seçimlerinin en önemli konularından biriydi. Rakibi ve bir önceki devlet başkanı İbrahim Muhammed Salih'e meydan okuyan Muizzu, iktidara gelmesi halinde Hint birliklerinin geri çekilmesini sağlayacağına ve jeopolitik tarafsızlığını koruyacağına söz vermişti.

Muizzu'nun liderliğini yaptığı muhalefet koalisyonu, Salih hükümetini bu konuda köşeye sıkıştırmak için bir "Hindistan Dışarı" kampanyası yürüttü.

Muizzu, dün yapılan başkanlık yemin törenine gelen Hindistan Yer Bilimleri Bakanı Kiren Rijiju'a bu talebini iletti ve Maldivler halkının kendisine verdiği yetkiye dayanarak, Hindistan'ın ülkesindeki askerlerini çekmesi talebinde bulundu. Hindistan'ın da Maldivlilerin bu demokratik isteğini onurlandırmasını beklediğini kaydetti.

Gelişmenin ardından Hindistan ve Çin'in, stratejik konumu nedeniyle Maldivler üstündeki satrancının ilk kazananın Çin olduğuna dair spekülasyonlar arttı. Ancak Muizzu, hem Yeni Delhi hem de Pekin ile samimi ilişkileri sürdürmek istediğini savundu. Ve Hint Okyanusu takımadalarında Çin birliklerinin varlığını kolaylaştırma olasılığını şimdilik dışladı.