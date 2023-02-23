Çin'de COVID 'temelde' sona erdi

Yetkililer yaptıkları konuşmada ülkedeki COVID-19 salgınının "temelde" sona erdiğini, ancak tamamen bitmediğini söyledi. Kısa vadede yeni bir COVİD dalgasının beklenmediğini ifade eden yetkililer ülke genelinde toplamda 3.49 milyon doz COVİD-19 aşısı yapıldığına dikkat çekti.

Birkaç departmanın katıldığı bir haber etkinliğinde konuşan yetkililer, Çin'in COVID'e karşı elde ettiği "büyük zaferinin" önleme ve kontrol konusunda kalabalık uluslar için bir örnek oluşturduğunu söyledi.