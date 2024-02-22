Çin'de gemi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: Ölü ve kayıplar var
Çin'de bir konteyner gemisi Guangzhou kentindeki Lixinsha Köprüsü’ne çarptı. 2 aracın suya, 3 aracın gemiye düştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu.
Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisi köprüye çarpması sonucu 2 araç suya düştü.
Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı. Guangzhou kenti yakınlarındaki Pearl Nehri Deltası'nda bir gemi, köprüye çarptı. Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü.
Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi. Çin devlet medyası, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 mürettebatın yaralandığını, 3 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.
Guangzhou Denizcilik İdaresi, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.